Un collectif s’oppose à l’arrivée de la 5G de Free Mobile et à la concentration des ondes

Direction Sainte-Livrade-sur-Lot une commune située dans le département de Lot-et-Garonne où l’arrivée de la 5G de Free Mobile est perçue comme une menace.

Des habitants de Sainte-Livrade-sur-Lot s’opposent à un projet d’implantation d’une antenne 5G de Free Mobile sur un site accueillant déjà un pylône de SFR et Bouygues Telecom. Réunis dans un collectif, ils demandent à la commune un changement d’emplacement « pour menaces sur la santé ».. Et multiplier les antennes 5G sur un secteur très fréquenté aggravera la concentration d’ondes ». Dans leur viseur, la concentration d’ondes : « ce phénomène est dénoncé par un centre de recherche et d’information indépendant sur les rayonnements électromagnétiques non ionisants, pour qui ces ondes concentrées peuvent provoquer altération du rythme cardiaque, vertiges, nausées, maux de tête. Et à long terme être à l’origine de cancers, maladies cardiaques et d’effondrement du système immunitaire» assure le collectif qui n’hésite pas à mettre en avant une étude scientifique du centre et de l’Université de Besançon, selon laquelle « l’exposition à ces ondes est maximale jusqu’à 280 m de l’antenne relais. Or nous aurions deux antennes à moins de 100 m du centre de loisirs, d’écoles, du collège, des centres sportifs. Et au cœur de quatre lotissements d’habitations. Sans compter la dévaluation de nos maisons. »

DE son côté, le maire n’est pas de cet avis, sa volonté d’améliorer la qualité de service des réseaux. « La procédure de Free a été faite dans les normes et validée par la préfecture. Une autre antenne est déjà sur le site, la demande semblait donc logique. J’ai échangé avec des habitants qui ne semblaient pas savoir pourquoi ils avaient signé la pétition. Et personne n’a demandé officiellement à me rencontrer à ce sujet. Si besoin je peux faire venir un technicien pour expliquer et rassurer. En tant que médecin, je connais les effets et les rayonnements des ondes, et des personnes ont peut-être envie d’être informées», a-t-il déclaré dans les lignes de Sud Ouest.

