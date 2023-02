Paramount+ fusionne avec Showtime

Les contenus de la chaîne américaine seront intégrés à la plateforme SVOD et cette dernière sera renommée Paramout+ avec Showtime.

De quoi étoffer le catalogue du service. Dans une note interne, le PDG de Paramount Global a annoncé le changement qui a été confirmé sur Twitter comme “la prochaine étape naturelle” de l’évolution de Paramount+.

Cette absorption doit faire de la plateforme la première “de son genre à intégrer des contenus de streaming et linéaires“.

Désormais, avec le contenu de Showtime intégré à notre service de streaming phare et certains originaux Paramount+ rejoignant l’offre linéaire, Paramount+ deviendra la marque multiplateforme définitive dans l’espace de streaming – et la première du genre à intégrer le streaming et le contenu linéaire de cette manière

Bob Bakish – PDG de Paramount Global