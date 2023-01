Free Mobile permet désormais de passer simplement à l’eSIM pour les anciens abonnés

Il est désormais possible pour les anciens abonnés de directement basculer à une carte SIM virtuelle depuis leur espace abonné Free Mobile.

Après une première ouverture aux abonnés déjà équipés d’une carte SIM Free Mobile en novembre dernier, la procédure est désormais disponible sur l’espace abonné. Auparavant, il fallait impérativement la commander auprès d’un conseiller via Whatsapp ou Free Proxi.

Dorénavant selon nos constatations, il est simplement possible de se rendre dans la section “mon offre” puis de sélectionner sa carte SIM et de faire une demande. Elle est facturée 10€, le même pris qu’une carte classique et pourra être retrouvée quelques minutes après la demande depuis votre espace abonné en se rendant dans la rubrique “Mes commandes SIMs”. Il suffira ensuite de suivre la procédure habituelle à savoir scanner le QR Code avec l’appareil photo de votre smartphone et renseigner le code de confirmation.

Mais c’est quoi l’eSIM ?

La technologie eSIM désigne une carte SIM directement intégrée au smartphone, à la tablette tactile ou à la montre connectée. Fini la carte SIM à glisser dans un petit tiroir ou à insérer dans un slot après avoir ouvert l’appareil. Celle-ci devient alors “virtuelle”, avec de l’électronique directement intégrée au chipset mobile. Au moment d’utiliser son smartphone, il ne reste qu’à aller dans les paramètres du système d’exploitation pour indiquer l’opérateur et la formule d’abonnement choisis, afin d’ouvrir une nouvelle ligne.

