Free et Canal+ offrent un nouveau cadeau aux abonnés Freebox

Grâce à un partenariat avec Canal, vous pouvez découvrir le premier épisode de la nouvelle série évènement de Xavier Dolan sur l’Aktu Free.

Un nouveau contenu à découvrir sans débourser un centime sur votre Freebox, directement depuis la rubrique Aktu Free. L’opérateur propose régulièrement grâce à des partenariats avec différents diffuseurs des programmes gratuits aux abonnés Freebox. Cette semaine, il s’agit du premier épisode de la série La Nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé.

Le synopsis est le suivant : “au début des années 1990, Mireille, son frère Julien et leur meilleur ami Laurier forment un trio inséparable. Pourtant, une nuit d’octobre, en 1991, leurs destins sont à jamais bouleversés par un terrible incident et leurs routes se séparent.” Une série qui fait beaucoup parler d’elle, la création originale de Canal+ étant la première oeuvre de Xavier Dolan dédiée au petit écran. Le réalisateur salué pour ses films comme Mommy ou Laurence Anyways entend ainsi revenir sur une famille dysfonctionnelle à travers un mélange des genres et des époques pour proposer un thriller psychologique.



Le reste de la mini-série pourra être découvert sur Canal+. Pour les abonnés Freebox Pop, retrouvez L’Aktu Free sur la page d’accueil Android et « Rubrique > Applications Free ». N’hésitez pas à redémarrer votre Freebox si celui-ci n’apparaît pas dans cette rubrique. Récemment, les rubriques du service ont été revues pour mieux informer les abonnés de l’actualité de l’opérateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox