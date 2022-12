Freebox : L’Aktu Free évolue avec de nouvelles rubriques : c’est gratuit, ça se passe chez Free, etc.

Soyez informés de l’actualité de Free directement sur votre Freebox.

Sur les différentes Freebox, Free informe les abonnés de l’actualité de Freebox TV et de Free en général dans la rubrique Aktu Free. Celle-ci vient d’évoluer et a revu entièrement le “rubriquage”.

Désormais, en un seul coup d’oeil, vous pouvez être informés des contenus et services offerts sur votre Freebox dans la première rubrique nommée “C’est gratuit”. La deuxième nouvelle rubrique, qui se nomme “Ca se passe chez Free” vous informe de l’actualité de l’opérateur et des nouveautés qui vous sont proposées.

Les autres rubriques concernent Freebox TV et on notera surtout “Ciné de la rédac” qui vous propose une sélection de ce qu’il ne faut pas rater, quelle que soit la plateforme (TV, SVOD, VOD etc.) et des contenus choisis par l’équipe éditoriale de l’Aktu Free.

Pour accéder à ce service, vous pouvez vous y rendre directement depuis la home page des Freebox révolution et delta, ou depuis l’application dédiée depuis les Freebox Mini 4k et Freebox Pop, disponibles depuis la page d’accueil d’Android TV.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox