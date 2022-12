Une Freebox entrée de gamme réclamée par les abonnés ou au moins leur laisser le contrôle sur leur offre

Alors que la Freebox mini 4K a disparu du catalogue de Free, est-il important que l’opérateur propose de nouveau une offre moins chère ? Pour la majorité des abonnés, il semble que cela soit nécessaire.

Depuis le 3 novembre, Free a retiré sa Freebox mini 4K de ses offres. Si la box peut être considérée comme ancienne avec 7 années de bons et loyaux services, elle représentait cependant un produit d’appel pour les futurs abonnés Freebox avec un tarif assez peu élevé par rapport à la concurrence. Univers Freeboux vous a alors interrogé sur la pertinence de relancer une offre similaire.

Pour la majorité des 4936 interrogés, la réponse est très clairement oui : une offre triple play très agressive constitue une part de l’ADN de Free selon 57% des sondés. Il est vrai que l’opérateur a longtemps proposé l’offre fibre la moins chère (hors promotions) avec cette petite box, jusqu’à augmenter son tarif de 1€ en avril 2021. Mais l’offre restait tout de même l’une des moins chères du marché, notamment face à la Bbox Fit de Bouygues Telecom qui elle ne proposait que du dual-play. Aujourd’hui, la Freebox Pop qui est techniquement la moins chère après un an peut paraître un peu trop éloignée des propositions à bas prix de la concurrence pour qu’une comparaison puisse être faite, tant au niveau du prix que des performances.

Parmi les 77% de sondés qui veulent un retour d’une offre entrée de gamme, 16% estiment cependant que la Freebox mini 4K devrait être revisitée pour proposer de meilleures performances. Le player étant encore bloqué sous Android 7, un passage à Android 8 ou supérieur pourrait par exemple permettre de proposer Oqee dessus. Pour cela, une amélioration du matériel serait cependant probablement de mise. 4% enfin aimeraient revoir simplement l’offre Freebox mini 4K sous la même forme.

Cependant, tout le monde n’est pas forcément intéressé par le retour de la mini 4K ou un équivalent. Dans la majorité des cas répondant non à notre sondage, soit 15% des sondés au total, c’est un remaniement de la formule de Free qui les intéresserait davantage. En proposant par exemple la possibilité de moduler son offre, en retirant par exemple le player ou comme c’est déjà possible sur certaines Freebox en supprimant l’option télévision. En somme, pouvoir gérer soi-même le contenu de son forfait Freebox, et ainsi contrôler davantage sa facture.

De plus, pour 6% des sondés, la Freebox Pop constitue en soi une offre d’entrée de gamme si on la prend en quadruple-play, c’est à dire avec un forfait Free Mobile. En effet, si elle est affichée à 29,99€/mois la première année puis 39,99€, celle-ci peut toutefois revenir au même prix que l’offre historique d’entrée de gamme de Free (29,99€) en profitant de la promo de 10€ sur le forfait Free tout illimité lequel est proposé à 9,99€/mois sur une ligne. Enfin, 2% considèrent simplement que les offres de Free actuelles sont déjà bien assez attractives par rapport à la concurrence.

