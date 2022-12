Insolite : découvrez en vidéo les 10 sites webs les plus populaires depuis 1993

Un petit voyage de nostalgie permises par un créateur de contenu, montrant que rien n’est éternel.

Vous souvenez-vous seulement du site le plus populaire en 1993 ? Alors que l’année 2023 approche à grand pas, une vidéo publié cette année sur la toile fait de nouveau parler d’elle.

James Aigle, créateur de contenu sur la toile a réalisé une infographie assez intéressante retraçant l’évolution des sites populaires depuis l’année 1993. Concrètement, au fur et à mesure de la vidéo, les places vont changer et de nouveaux entrants apparaîtront dans le classement. La barre de chacun représentant le nombre de visites comptabilisées. Pour réaliser cette infographie, il explique avoir utilisé plusieurs sources de données : SEMRush, Google Analytics, Statista, Internet Archive ainsi que des rapports d’entreprises. Voici donc ce top 10 évolutif en vidéo.



On peut y voir une tendance assez claire : les débuts ont été assez chaotiques et si AOL a longtemps occupé la première place, certains nouveaux arrivants ont pu le détrôner comme ce fut le cas pour Yahoo, puis Google après lui. Au fil des ans, on peut également observer que plusieurs réseaux sociaux sont devenus les sites webs les plus visités, sans jamais détrôner le moteur de recherche. La majorité du classement reste cependant américaine, même si les moteurs de recherche chinois et russes (Baidu et Yandex) ont réussi à trouver une place dans le top 10 en 2022.

Source : via 01net

