Smartphones : les faiblesses du nouveau “bonus réparation” pointées du doigt

Si l’initiative peut être saluée, le trop faible nombre de réparateurs pose problème.

Faire réparer ou remplacer ? La question se pose à l’heure où les enjeux environnementaux sont au coeur de beaucoup de débats. Afin d’adoucir la facture et d’encourager à la réparation, un “bonus réparation” vient d’entrer en vigueur en France mais certaines limites sont notées par l’association de consommateur UFC-Que Choisir.

Il s’agit simplement d’un “chèque” allant de 15 à 45€ pour permettre de réparer un appareil compris dans 31 familles d’équipement. Sont concernés par exemple les smartphones (25€), les téléviseurs (30€) mais aussi les ordinateurs portables (45€) ou encore les drones et d’autres appareils d’électroménager. Cependant, pour en bénéficier, le produit ne doit plus être sous garantie et il faut faire réparer son appareil chez un professionnel certifié par le label QualiRépar. Pour l’heure, 400 magasins et 700 réparateurs à domicile sont labellisés avec un objectif de 1500 réparateurs l’année prochaine.

C’est notamment sur ce point que le problème se pose selon l’association de consommateur. En effet les réparateurs témoignent d’une difficulté à supporter ce genre de dispositifs puisque le métier est “en souffrance et manque d’opérateurs”. Il faudrait ainsi avant tout pousser à la formation pour attirer les jeunes dans cette filière de la réparation, explique Laurent Falconieri, directeur général de la Compagnie du SAV, spécialisée en réparation de gros électroménager. De plus, ce métier est difficilement rentable, « il faut arrêter de croire que c’est un métier où l’on se gave, dénonce le professionnel. Si la TVA pouvait enfin être un sujet de discussion, le consommateur en ressortirait gagnant en termes d’économie, le réparateur en termes de rentabilité, et le gouvernement sur la réparabilité. »​​​​​​ ajoute-t-il.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox