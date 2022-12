Lancement du bonus réparation pour les smartphones, PC, consoles…

Le gouvernement a lancé hier une nouvelle initiative pour pousser à faire réparer son smartphone ou d’autres appareils.

Faire réparer ou remplacer ? La question se pose à l’heure où les enjeux environnementaux sont au coeur de beaucoup de débats. Afin d’adoucir la facture et d’encourager à la réparation, un “bonus réparation” vient d’entrer en vigueur en France.

Il s’agit simplement d’un “chèque” allant de 15 à 45€ pour permettre de réparer un appareil compris dans 31 familles d’équipement. Sont concernés par exemple les smartphones (25€), les téléviseurs (30€) mais aussi les ordinateurs portables (45€) ou encore les drones et d’autres appareils d’électroménager.

Derrière cette aide financière, un pied de nez à un blocage psychologique lorsque des frais de réparations dépassent les 33% du coût de l’appareil neuf. Selon une étude YouGov-Save, 29% des français jugent la réparation trop chère et 80% affirment être prêts à franchir le cap dans le cas d’une aide financière.

Pour en bénéficier, le produit ne plus être sous garantie et il faut faire réparer son appareil chez un professionnel certifié par le label QualiRépar. Pour l’heure, 400 magasins et 700 réparateurs à domicile sont labellisés avec un objectif de 1500 réparateurs l’année prochaine. Le réparateur déduit directement le bonus de la facture et se fera rembourser dans un délai de quinze jour, de quoi éviter toute démarche au consommateur.

A noter cependant, l’association halte à l’obsolescence programmée (HOP) qui salue malgré tout le dispositif soulève quelques limites. Elle déplore notamment que les réparations en cas de “dysfonctionnements ou défauts logiciels” ne soient pas prises en charge. Elle entend par ailleurs surveiller qu’il ne s’agisse pas juste d’un effet d’annonce.

Source : Les Echos

