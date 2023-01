SFR choisi par les collectivités locales pour les protéger des cyber attaques

L’opérateur pour professionnel SFR Business devient le seul fournisseur de logiciels de cybersécurité de l’Ugap, la plus grosse centrale d’achats publiques. Un marché comprenant les administrations, les collectivités ainsi que les hôpitaux.

Une victoire de SFR face à Orange sur la cyberdéfense. Si la branche dédiée de l’opérateur historique est numéro un en France, SFR vient de remporter un gros contrat pour une valeur estimée de 170 millions d’euros. L’Ugap avait déjà fait appel à SFR Business entre 2016 et 2019 avant d’être remplacé par Nomios. Orange pour sa part n’avait pas déposé de candidature selon les Echos.

Il faut en effet répondre à une demande croissante, puisque les attaques sont de plus en plus fréquentes ces derniers moi envers les collectivités comme les établissements de santé. Plus de 35 de ces institutions ont été ciblées par un logiciel de type “Ransomware” en 2022, selon l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information.

Ce contrat comprend deux lots de solutions logicielles ainsi que des prestations ponctuelles comme la conception, la livraison, le paramétrage et l’installation de la solution choisie ou d’autres telles que la maintenance ou encore la supervision et l’administration de la sécurité du système d’information, communément appelées prestation SOC, sont également proposées.

« SFR Business sait configurer, exploiter et remplacer en cas de panne des solutions cyber en moins de quatre heures, où que ce soit en France », assure Emmanuel Pugliesi, directeur exécutif de SFR Business. L’entreprise voit également ce contrat comme un « énorme accélérateur » alors qu’elle embauche 400 personnes dédiées à la cybersécurité sur un total de 2500 salariés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox