Numérique : les abonnés fibre plus satisfaits que les clients ADSL

Un nouveau baromètre du numérique a été dévoilé suite à une étude commandée par L’Arce, le CGE, l’ARCOM et l’ANCT pour se pencher sur l’évolution des équipements et des usages en France en 2022.

Comment ont évolué les pratiques du numérique en 2022 ? Le résultat d’une étude réalisée par le Crédoc auprès d’un échantillon représentatif de la population française âgée de 12 ans et plus a été dévoilé ce matin et les usages évoluent mais la fracture également.

En effet, en 2022, Plus de neuf français sur dix sont connectés à internet, avec 92% d’internautes en France. Le déploiement de la fibre n’y est pas pour rien et cette technologie permet par ailleurs une meilleure satisfaction sur certains usages par rapport à une utilisation via l’ADSL. Un débit plus rapide et une connexion normalement plus stable entraîne ainsi un taux de satisfaction de 93% pour le streaming en fibre, contre 86% en xDSL et respectivement 90% et 83% pour la visio-conférence.

Quid des usages ?

Une progression assez général des diverses utilisations possibles d’internet est notée par ce baromètre avec une hausse des achats de biens sur internet (77% de la population) et une forte augmentation (9 points par rapport à 2020) des abonnés à un service de vidéo à la demande soit 55% de la population. Le smartphone devient de plus en plus utilisé tout comme ses services associés : 89% des utilisateurs sont sur une application de messagerie instantanée contre 79% en 2020 et 78% passent par une application pour la téléphonie (+11 points). La navigation sur le net est également croissante et atteint 92% des détenteurs de smartphones.

Notons également que 83% des Français équipés d’un téléviseur et possédant une connexion fixe à domicile déclarent recevoir la télévision via la box d’un opérateur sur au moins un poste.

Mais le numérique comprend également les objets connectés qui sont de plus en plus présents dans la vie quotidienne des français, puisque 40% d’entre eux sont désormais équipés d’au moins un objet connecté dans leur foyers. Un pourcentage qui a plus que doublé par rapport à 2019. Avec une répartition assez équitables entre les différents domaines : 24% possèdent un objet lié à la santé, 21% à la sécurité, 19% pour l’électroménager et 17% pour la domotique. 27% des français sont ainsi équipés d’une enceinte connectée à domicile.

La fracture numérique continue et les inégalités s’accentuent

En effet, 54% des français éprouvent au moins une forme de difficulté qui les empêche d’effectuer des démarches en ligne. Un chiffre en hausse de 16 points par rapport à 2020. Et les inégalités se voient de plus en plus notamment avec la meilleure maîtrise des outils du numérique entraînée par le Covid-19.

Face au télétravail et au confinement, les français ont en effet dû s’emparer de nombreux nouveaux outils et si 71% des cadres et professions intellectuelles supérieurs estiment s’être mieux appropriés les outils numérique durant cette période, ce n’est le cas que pour 43% des retraités et 38% des non-diplômés. De même, davantage de personnes rencontrent des freins à la pleine utilisation du numérique : 48% observent au moins une difficulté, soit une hausse de 13 points par rapport à 2020.

Les raisons sont multiples : la plus grande partie ne maîtrisent pas suffisamment les outils informatiques (25%), 12% possèdent un équipement trop vieux et 9% n’ont pas accès à internet ou difficilement tandis que 11% ne possèdent pas d’équipement.

Autre point pouvant être considéré comme négatif : 58% des français considèrent qu’ils ne pourraient pas se passer d’internet plus d’une journée sans que cela ne soit perçu comme un manque, contre 28% en 2016.Ce sont les mails qui manqueraient le plus à ces internautes (65%), devant les réseaux sociaux (26%) et les services de démarches administratives en ligne (22%)

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox