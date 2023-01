Les internautes se lâchent sur les réseaux : les abonnés Bbox actuels discriminés, la prochaine Freebox plus écolo que jamais ?

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

Quand le réseau de Free Mobile et de Bouygues Telecom n’apportent aucun service en même temps. Il n’y a pas de meilleur opérateur parfois.

A quoi ça sert 2 SIM quand t’as aucun des 2 opérateurs qui capte 🤣 pic.twitter.com/i17hLS3QZh — Lucas  (@biertester) January 26, 2023

La prochaine Freebox est attendue en 2023. Aucune fuite pour le moment, alors place à l’humour. Et si Free poussait l’aspect écologique jusqu’au-boutisme ?

Premières images de la #FreeboxV9

À l'aide de matériaux innovants, elle se revendique écologique https://t.co/lNKL47DWQw — Is Freebox Out Yet ? (@IsFreeboxOutYet) January 25, 2023

Le record de l’appel téléphonique le plus long date de 2012 : 56 heures en Lettonie. Qui peut le battre ? Le réseau d’Orange est prêt à faire mieux.

L’appel téléphonique le plus long a duré 56h. Il a été enregistré en 2012 en Lettonie

Ils devaient sûrement avoir un forfait Sosh pour avoir un aussi bon réseau 😉 pic.twitter.com/SyAbT7VW5U — Sosh (@Sosh_fr) January 24, 2023

Quand les abonnés Bouygues Telecom actuels passent plus à la caisse que les nouveaux abonnés.

Bonjour @bouyguestelecom, vous m'expliquez pourquoi un client fidèle comme moi vous l'avez augmenté de 2€ (33,99€) et sur votre site les nouveaux clients c'est 31,99€ ? Au tel on me dit que c'est tous les clients. Pratique commerciale trompeuse ? Un geste commercial svp merci. pic.twitter.com/LTMlYlgutp — Gary Roustan (@garyroustan) January 28, 2023

Les attaques phishing, un vrai fléau. Attention, des SMS frauduleux sont actuellement envoyés pour de fausses commandes d’eSIM. Un hameçonnage visuellement bien ficelé qui vise le site internet de SFR et ses abonnés. “La page où on doit entrer des infos est un faux site. Toutes les autres pages (mentions légales, CGU/CGV, etc) envoient sur la page équivalente sur le vrai site SFR”, explique un internaute.

Faux site SFR pic.twitter.com/hiZfknOE3P — Matthieu Audibert (@MattAudibert) January 27, 2023

