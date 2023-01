Abonnés Freebox et Prime : un nouveau service de SVOD populaire disponible sur Prime Video

La plateforme dédiée aux animes japonais et adaptation de mangas ADN est désormais proposée parmi les différents services sur Amazon Channels.

De quoi ravir les amateurs d’animation venant du pays du soleil-levant. La plateforme Anime Digital Network (ADN) a fait son entrée sur le service de SVOD d’Amazon.

Cette plateforme se concentre en effet majoritairement sur les séries d’animation japonaises en proposant de nombreux succès comme One Piece, Naruto et ce en “simulcast”, soi une disponibilité en version sous-titrée quelques heures après la diffusion au japon.

“ADN propose un très large choix d’animés en ligne, disponible en quelques clics seulement. Le manga s’étant aujourd’hui largement démocratisé, c’est ainsi que coexiste une multitude de genres et de sous-genres. Retrouvez, par exemple, le shônen, le fer de lance de l’animation japonaise. Le shôjo quant à lui, vise un public plus féminin. Vous retrouverez également les indémodables mangas de sport, comme Hajime no Ippo ou Ashita no Joe 2, dont le côté initiatique fonctionne toujours à merveille. Mais les animes, c’est aussi une bonne dose d’humour et de bonne humeur, avec le très original Assassination Classroom, par exemple” annonce la ADN qui se revendique comme la plus plateforme grande dédiée à l’animation en France.

Ce service est ainsi disponible pour 6.99€/mois et ne propose pas de version d’essai pour le découvrir. A noter qu’il est également possible d’accéder à certains contenus gratuitement depuis la version navigateur. L’application Prime Video est disponible pour tous les abonnés Freebox et nécessite un abonnement Amazon Prime. Ce dernier est inclus pour les abonnés Freebox Delta et offert pendant six mois aux abonnés Freebox Révolution et Pop. Il permet, en plus d’accéder au service de SVOD du géant américain, de bénéficier de nombreux avantages comme la livraison ultra-rapide gratuite, un service de streaming musical ou encore des jeux gratuits…

