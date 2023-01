“Canal de moins en moins” de chaînes, Free et consorts face à une nécessité… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

La fin des vieux réseaux mobiles apporte des questionnement

La fin de deux générations de téléphonie mobile approche. Si Orange prévoit une extinction de la 2G d’abord, en 2025, puis de la 3G en 2028, SFR annonçait la semaine dernière son intention de réallouer dans les prochaines années les radiofréquences de ses réseaux 2G et 3G vers sa 4G et 5G. La fin d’une époque se profile et si les deux autres opérateurs n’ont pas encore annoncé de mesure équivalentes, ces décisions vont avoir divers impacts, notamment pour des services où la 2G ou la 3G restent nécessaires. Et les abonnés s’interrogent, même si Orange et SFR ont annoncé chacun réfléchir à des solutions pour certains appareils.

Enfin, Free Mobile y est presque !

Il est désormais possible pour les anciens abonnés de directement basculer à une carte SIM virtuelle depuis leur espace abonné Free Mobile. Une possibilité très attendue par plusieurs Freenautes, mais il reste encore un dernier point sur lequel Free n’est pas à jour par rapport à ses concurrents : la possibilité de l’utiliser sur des montres connectées. Encore un petit effort !

La TNT a-t-elle encore une utilité ?

En avril 2021, Salto et Arte.TV ont été autorisés à transposer leur offre numérique sur des chaines classiques de la TNT. Les téléspectateurs équipés d’un téléviseur connecté à internet conforme à la norme HbbTV pouvaient ainsi en profiter sur le canal 51 pour le service de SVOD français dont le clap de fin est proche, et sur le canal 77 pour la plateforme de la chaîne franco-allemande de service public à vocation européenne. L’Arcom a autorisé Arte France à poursuivre jusqu’au 31 janvier 2026 son expérimentation de portail interactif sur la TNT HD, la dernière prolongation ayant été actée en juin 2022. Une nouvelle qui laisse cependant certains sceptiques : est-ce que la TNT est encore pertinente à l’heure où de plus en plus d’équipements audiovisuels sont connectés ? Si le parc n’est pas géant, certains l’utilisent encore…

Les augmentations de tarif ne découragent pas forcément tout le monde

Après avoir augmenté le prix à partir de la deuxième année de ses Bbox Fit et Ultym, Bouygues Telecom revoit à la hausse ses tarifs la première année. Si la majorité des commentaires font état d’une hausse injustifiée, certains mettent de l’eau dans leur vin en estimant que pour l’heure, l’offre la moins chère reste intéressante. En attendant la prochaine hausse…

De moins en moins de chaînes pour Canal “+”, cela irrite

Un nouveau plan de service a été déployé la semaine dernière par Canal+. Seule réelle modification, l’arrivée de OCS Pulp (39 numérotation Canal+ et 59 numérotation TNT) en remplacement d’OCS CHOC. De son côté, OCS GEANTS change de canal (40 numérotation Canal+ et 60 numérotation TNT). Enfin, OCS City disparaît, la chaîne est arrêtée. Ce nouveau plan de service est aussi l’occasion pour la filiale de Vivendi d’acter définitivement le retrait des 7 chaînes Turner de ses offres, à savoir Warner TV, Boomerang, Boing, TCM Cinema, Toonami, Cartoon Network, et CNN. Il ne s’agit pas du premier retrait de chaînes des offres Canal et de plus en plus d’internautes s’interrogent sur la valeur du bouquet, qui perd du contenu sans pour autant baisser son prix.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox