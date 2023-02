Free simplifie la résiliation et permet de renvoyer gratuitement et plus simplement sa Freebox

C’est désormais plus simple de renvoyer sa Freebox en cas de résiliation grâce au QR code. C’est assez rare qu’un opérateur simplifie les démarches afin de résilier son forfait. C’est pourtant le cas de Free qui permet désormais de renvoyer gratuitement sa Freebox plus simplement. Jusqu’à présent, une fois votre résiliation notifiée depuis l’espace abonné, Free vous permettait d’imprimer un bon de retour pour renvoyer votre Freebox. Mais de moins en moins de particuliers disposent d’une imprimante, ce qui compliquait la tâche. Si cette solution est toujours possible, un autre choix est désormais proposée grâce à un QR Code à scanner, qui permettra au relais colis d’imprimer lui même le bon de retour. Cette solution est proposée directement depuis l’espace abonné Freebox, dans la rubrique “mon abonnement”, dès que votre résiliation est notifiée. Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox