Samsung dévoile de nouveaux PC portables de plus en plus puissants

Tout en dévoilant hier ses nouveaux smartphones, le géant sud-coréen a également présenté ses tout nouveaux Galaxy Book 3. De la puissance au rendez-vous.

Cinq références pour un choix assez large, tout en restant dans un positionnement haut-de-gamme. Lors de son évènement Unpacked, Samsung a en effet présenté sa toute nouvelle série de Galaxy Book avec en plus un nouveau modèle Ultra.

On peut ainsi découvrir le Galaxy Book 3 et le Galaxy Book 3 Pro, tous deux déclinés en version 360, donc transformable en tablette.

Le Galaxy Book 3 classique, en 15,6 pouces

Le Galaxy Book 3 360, en 13,3 et 15,6 pouces

Le Galaxy Book 3 Pro, en 14 et 16 pouces

Le Galaxy Book 3 Pro 360, en 14 et 16 pouces

Quid des caractéristiques ? La version classique embarque d’un Intel Core i7 U de 13e génération, soit le processeur dédié principalement aux ultraportables. Il sera accompagné de 16 Go de RAM LPDDR5 et de 512 Go de stockage, ainsi que d’une simple dalle IPS LCD de 60 HZ.

La version 360 quant à elle propose une dalle 16:9 Super AMOLED, tactile, toujours en 60 Hz. Moins de performances forcément avec 8Go de RAM et 256 Go de stockage de base, mais elle peut être upgradée pour un Core i7 P, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage facilement..

Du côté des Pro, le core I7 P est conservé, tout comme les 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, mais avec un écran bien plus impressionnant avec une dalle 16:10 AMOLED et un taux de rafraichissement de 120Hz.

Les prix vont comme suit :

Galaxy Book 3 classique : 1 299 euros

Galaxy Book 3 360 : à partir de 1 399 euros

Galaxy Book 3 Pro : à partir de 1 999 euros

Galaxy Book 3 Pro 360 : à partir de 2 199 euros

Mais la véritable nouveauté reste cette itération “Ultra” avec une fiche technique bien plus impressionnante. Côté performances, on y trouve l’Intel Core i7 H de 13e génération avec 32 Go de RAM et 1 To de stockage. Mais surtout, un vrai GPU est proposé : la NVIDIA GeForce RTX 4050. Vous pouvez même faire évoluer cette configuration pour profiter d’un Core i9 H et d’une RTX 4070.

Côté dalle, comptez sur une Dynamic AMOLED avec un rafraîchissement de 120 Hz et une définition de 2880 x 1800 pixels le tout pour un ratio de 16:10. Forcément, il s’agit d’un positionnement bien plus haut de gamme pour ce modèle qui est proposé à partir de 3 499€. Ces modèles seront disponibles en France à partir du 17 février.

Source : 01net

