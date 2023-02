Les nouveaux Samsung Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra débarquent chez Free Mobile

De 959€ à 1419€, les nouveaux Samsung Galaxy S23 sont disponibles chez Free Mobile. la formule Free Flex les rend plus accessibles.

A peine dévoilés et déjà commercialisés. Samsung a dévoilé le 1er février ses nouveaux smartphones haut de gamme. Les Galaxy S23 mise sur l’autonomie et un capteur photo de 200 mégapixels. La gamme de prix s’étend de moins de 1000 euros à plus de 1830 euros, c’est le prix à payer pour profiter du processeur Snapdragon 8 Gen 2, le plus puissant conçu par Qualcomm, de la 8K en vidéo et du 120Hz sur le taux de rafraichissement de l’image.

Désormais disponibles dans la boutique de Free Mobile, les trois porte-étendards du géant sud-coréen bénéficient tous de 150€ d bonus reprise. Le Galaxy S23 est proposé à 959€ dans sa version 128 Go. Avec la solution Free Flex, il vous en coûtera 259€ puis 24€99/mois sur 24 mois. L’option d’achat est fixée à100€.

Comme son nom l’indique, le Samsung Galaxy S23+ voit son prix grimper. Affiché à 1219€ en achat comptant, ce modèle dispose de 256 Go de stockage. Pour les abonnés désireux d’étaler le paiement. La formule Free Flex propose le flagship à 519€ puis 24€99/mois sur 24 mois. L’option d’achat est toujours de 100€.

Enfin, le bijou de technologie (système à 5 capteurs et capteur principal de 200 Mpx), au design se différenciant de ses acolytes, le Galaxy S23 Ultra est disponible uniquement dans sa version 256 Go chez Free Mobile au prix de 1419€. En optant pour Free Flex, il faudra verser un premier paiement de 719€ puis 24 mensualités de 24,99€. L’option d’achat est la même que pour les autres modèles?

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox