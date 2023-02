Orange lance de nouvelles mesures suite aux séismes en Turquie et en Syrie pour ses abonnés de France et d’ailleurs

Un drame a frappé ce lundi la Turquie et la Syrie avec des séismes meurtriers et Orange a annoncé mettre en place diverses mesures pour soutenir les ressortissants turcs et syriens et les secouristes.

Des dizaines de milliers de victimes sont décomptées depuis lundi, après des tremblements de terre de magnitude allant jusqu’à 7.8 dans le sud-est de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie. Des villes ont été détruites et les personnes possédant de la famille dans ces régions sont probablement inquiètes. Orange lance ainsi une série de mesures dans les divers pays où il opère pour permettre aux ressortissants et aux secouristes de pouvoir contacter leurs familles.

Les mesures diffèrent d’un pays à l’autre. En France et en Espagne, Orange met en place dès aujourd’hui la gratuité des appels fixes et mobiles vers la Turquie et la Syrie, ainsi que les SMS, et ce jusqu’au 21 février prochain. En Belgique, Orange s’engage à rendre gratuits les appels internationaux depuis un fixe ou un mobile, depuis et vers la Turquie et la Syrie, jusqu’à la fin du mois de février.

Orange en Roumanie rend gratuits, jusqu’au 19 février, les appels vers trois numéros spéciaux d’urgence turcs mis en place par le ministère des Affaires Étrangères roumain, et en collaboration avec l’Ambassade et les Consulats de Roumanie en Turquie. La gratuité du roaming pour les secouristes roumains actuellement présents en Turquie est également mise en place. En Moldavie, les appels internationaux vers la Turquie et la Syrie, ainsi que vers les trois numéros spéciaux d’urgence turcs sont gratuits, pour une durée de sept jours. Le roaming sera également gratuit pour les secouristes moldaves actuellement sur le territoire turc. Les appels vers le ministère des Affaires Étrangères seront également gratuits pour les clients Orange qui auraient besoin d’assistance.

Orange en Slovaquie rend gratuit le roaming pour les secouristes slovaques actuellement présents en Turquie. Cette gratuité comprend 250 minutes de voix, 250 SMS et 10Gb de data mobile. En Pologne, Orange rend également les appels internationaux vers la Turquie et la Syrie gratuits pendant sept jours, ainsi que le roaming pour les secouristes polonais actuellement présents en Turquie et en Syrie. Ces actions pourront être renouvelées en fonction de l’évolution de la situation.

Ce type de mesure avait également été lancé au début du conflit en Ukraine et les autres opérateurs français avaient également mis en place des solutions pour permettre aux ressortissants de rester connectés avec leur famille.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox