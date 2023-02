Découvrez la nouvelle version navigateur d’Oqee disponible pour les abonnés Freebox, on vous dit tout

Free vient de lancer Oqee sur un tout nouveau support : les navigateurs web. Quels navigateurs sont concernés, comment y accéder et à quoi ressemble l’interface ? Univers Freebox vous propose un test complet.

Elle était très attendue et est enfin là, la version navigateur d’Oqee est désormais opérationnelle et accessible pour l’ensemble des abonnés Freebox. Free avait confirmé lors de la dernière journée des communautés travailler sur une version permettant d’accéder à ses chaînes sur son PC ou son Mac, mais que vaut cette proposition ?

Comment accéder à Oqee sur son navigateur ?

L’opérateur a fait le choix du site web dédié et non de l’application déployée sur les magasins d’Apple et Windows. Il suffit donc de se rendre sur Google Chrome, Firefox, Safari ou Microsoft Edge et de saisir l’adresse https://oqee.tv/ dans la barre de navigation. Une fois sur cette page, rendez-vous en haut à droite de l’écran où se trouve un bouton “se connecter”, puis cliquez-dessus pour entrer vos identifiants Freebox.

Vous voilà paré pour regarder vos chaînes préférées sur votre ordinateur. Cliquez sur “se connecter” une fois les identifiants remplis.

Une interface simple et claire

Une fois cette étape terminée, vous pourrez ainsi, comme lors d’une connexion sur un autre support, choisir le profil avec lequel vous souhaitez regarder vos programmes. La page d’accueil s’affiche ensuite et il faut noter qu’un programme se lance automatiquement, avec le son. Gare à la surprise, mais il est possible de rendre muet la fenêtre d’affichage simplement en cliquant sur bouton présent sur le player dédié.

A côté de cet onglet d’aperçu, vous allez pouvoir choisir différentes chaînes en faisant défiler une courte sélection. Puis, sur la page d’accueil au global, qui consiste à la section “pour vous”, il sera possible de retrouver plusieurs sélections de contenus selon diverses thématiques. La navigation entre différentes sections se fait via un bandeau présent tout en haut de l’écran.

En cliquant sur “chaînes, vous retrouverez donc les contenus diffusés en direct actuellement sur les diverses chaînes proposées par votre abonnement Freebox. Pour l’heure, ce sont 580 chaînes TV en direct qui sont disponibles sur navigateur, dont plus de 220 incluses (270 chaînes incluses pour les abonnés Freebox Delta et Révolution TV by CANAL). On peut cependant noter l’absence d’une barre de recherche, qui serait assez pratique pour la navigation parmi les nombreuses chaînes, le raccourci “Controle+F” ne fonctionnant pas pour les noms de chaînes. Le site devant être amélioré prochainement, cette fonctionnalité devrait probablement être intégrée.

Une autre section dédiée au replay est disponible, fonctionnant sur le même principe : vous devrez faire défiler la liste pour retrouver le service qui vous intéresse.

Le lecteur est pour sa part assez simple. Pour l’heure, nous n’avons pas pu utiliser le contrôle du direct sur les programmes que nous avons regardé, mais il reste possible de passer en plein écran ou d’utiliser le PiP (Picture in Picture), de gérer le volume ainsi que la langue ou les sous-titres selon les disponibilités sur les programmes. Free explique cependant que d’autres nouveautés doivent arriver prochainement, notamment la gestion des favoris, l’accès à la VOD, le start-over ou encore l’enregistrement des programmes.

Il vous est également possible de créer ou modifier vos profils et d’accéder à certains réglages en cliquant sur l’icône vous représentant en haut à droite de votre écran. L’ajout ou la modification de profils peut se faire directement depuis le site d’Oqee, tout comme la modification de votre code d’achat, la gestion de vos données personnelles ou l’inscription à la newsletter d’Oqee. Pour modifier un code parental, il faudra se connecter à votre espace abonné où vous serez redirigé et pour toute demande d’assistance, un lien est disponible vers le site dédié de Free. Il est également possible de se déconnecter depuis cette section.

Verdict

Il reste encore quelques fonctionnalités à intégrer, mais l’interface TV a tout de même été transposée efficacement sur navigateur. La navigation est très fluide, bien que s’y retrouver dans les chaînes peut être un peu trop long sans possibilité d’effectuer une recherche. Le principal y est et les promesses d’intégrations prochaines de fonctionnalités déjà déployées sur d’autres supports, notamment le bouquet de chaîne favoris qui est pour l’instant réservé aux applications mobiles, permettent d’envisager un usage assez simple et fréquent de cette solution pour ceux qui souhaitent suivre la télévision sur ordinateur. A noter, il est également possible d’ouvrir plusieurs onglets avec différents programmes affichés. De quoi faire votre propre “multi-live” sur votre écran d’ordinateur si besoin.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox