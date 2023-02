Free permet désormais aux abonnés Freebox d’accéder à toutes les chaînes et replays d’Oqee sur le web

Comme prévu, les équipes d’Oqee lancent ce 7 février leur “flash info important”. L’interface TV de Free est à présent disponible sur certains navigateurs web.

“Vos chaînes TV en direct et en replay désormais disponibles sur le Web avec OQEE by Free”, l’application TV de l’opérateur permettant à tous ses abonnés fixe d’accéder gratuitement à Freebox TV est à présent disponible sur les navigateurs Google Chrome, Firefox, Safari et Microsoft Edge via un nouveau site en ligne. Pour en profiter rendez-vous sur https://oqee.tv/.

“Les abonnés Freebox peuvent désormais accéder à toutes leurs chaînes en direct et en replay, où qu’ils soient, notamment depuis un ordinateur Mac ou PC. Les autres fonctionnalités avancées comme la gestion des favoris, la VOD, le start-over, l’enregistrement arriveront prochainement”, précise le FAI.

Depuis un navigateur Web, Oqee permet pour le moment l’accès à 580 chaînes TV en direct dont plus de 220 incluses (270 chaînes incluses pour les abonnés Freebox Delta et Révolution TV by CANAL), le replay, le contrôle du direct, l’image dans l’image, la gestion des profils et la reprise de lecture.

L’application TV OQEE by Free est également disponible sur smartphones iOS/Android, tablettes iOS/Android, Apple TV, et télévisions connectées comme les Smart TV Samsung.

