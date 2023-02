Free retire temporairement l’Apple TV de ses offres

Les nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta n’ont plus la possibilité d’opter pour l’Apple TV 4K, idem en multi-TV. Mais un retour est prévu prochainement.

Depuis juillet 2021, Free permet à ses nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta et à tous les autres en multi-TV d’opter pour l’Apple TV 4K à un prix attractif. De 2€/mois pendant 48 mois, le décodeur de la marque à la pomme est ensuite passé à 2,99€/mois pour les nouveaux clients et 6,99€/mois pendant 24 mois pour les abonnés souhaitant se l’offrir en tant que player secondaire.

Selon des constatations de Freenautes, confirmées par nos tests, Free ne propose plus aujourd’hui de choisir l’Apple TV, que ce soit lors de la souscription d’une offre Freebox Pop/Delta, ou pour du multi-TV. Le FAI informe toutefois d’un “retour bientôt”. Reste à savoir s’il s’agit ou non d’une rupture de stock. Deux possibilités se profilent ainsi désormais : le retour de l’Apple TV 4K de 2021 telle que proposée jusqu’à maintenant par l’opérateur, ou son remplacement par la nouvelle version 2022.

Ce nouveau modèle se présente surtout comme une évolution technologique avec une nouvelle puce A15 Bionic, déjà installée sur les iPhone 13, 13 Pro et 14. Ce nouveau boîtier apporte le HDR10+ à sa panoplie de technologies compatibles comprenant par exemple le Dolby Vision et le HDR10. Quant au son, comptez sur le Dolby Atmos ou le Dolby Digital 7.1 ou 5.1. Autre surprise : son prix. Malgré ces améliorations l’Apple TV 4K 2022 est en effet moins chère, avec deux modèles proposés : l’un est compatible uniquement en WiFi avec 64 Go de stockage pour 169€ et le second propose un port Ethernet et 128 Go pour 189€. A titre de comparaison, les modèles de l’année dernière coûtaient 199 et 219€ pour respectivement 32 Go de stockage ou 64 Go. De quoi peut être pousser Free à revoir son partenariat avec Apple.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox