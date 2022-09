Free lancera Oqee sur navigateur et sur de nouveaux téléviseurs, plusieurs millions d’abonnés Freebox l’ont adopté

Free cherche à lancer Oqee sur un maximum de supports.

Disponible en mobilité pour tous les abonnés Freebox (iOS et Android) mais aussi sur Apple TV, Smart TV Samsung, Android TV et Chromebook, l’application Oqee va poursuivre son déploiement sur de nouveaux supports.

“La question se pose pour chaque support différent de la pertinence de proposer Oqee sur ces derniers. Le but reste de déployer l’interface sur un maximum d’appareils. Sur navigateur cela est prévu, d’autres téléviseurs également”, nous a indiqué le week-en dernier Romain Fliedel, directeur de la technologie chez Oqee. Il faut dire que l’interface TV de Free est un véritable succès à ses yeux, elle compte aujourd’hui “plusieurs millions d’utilisateurs.”

Avec l’interface TV Oqee by Free, les abonnés peuvent accéder à plus de 550 chaînes TV en direct dont 220 incluses et de nombreux replays ainsi que des fonctions avancées (contrôle du direct, start-over, chromecast, enregistrement…)

