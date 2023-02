Freebox : Le service Vialma est offert durant 1 mois pour tous les abonnés

Vialma, un service original pour les amateurs de musique classique et de Jazz, vient de lancer une offre speciale sur la Freebox, en offrant le premier mois

Vialma est un service de SVOD dédié à la musique classique et au Jazz n. Celui-ci est disponible, sur les Freebox Révolution, Freebox Delta et Freebox One, au tarif de 9,90€/mois. Une offre promotionnelle vient d’être lancée, et le service est offert durant un mois pour tous les abonnés Freebox, sans aucun engagement.

Pour ceux qui ne connaissent pas, Vialma a été créé “parce que chaque moment mérite une belle musique” Quelle que soit votre humeur, Vialma accompagne votre quotidien à travers une large gamme de vidéos et de playlists thématiques élaborées par des experts passionnés. Que vous vous sentiez heureux, fatigués ou en recherche de la musique parfaite pour votre soirée, notre équipe a le programme parfait pour vous. Ce service est donc désormais disponible sur la Freebox avec un catalogue de vidéos HD et de titres audio en qualité CD.



