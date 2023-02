Free Mobile lance de nouvelles “remises immédiates” : les derniers iPhone un peu moins chers

Free vient de lancer deux petites baisses de prix temporaires sur deux modèles des derniers iPhone à savoir l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus.

Free propose une promo temporaire sur l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus., que ce soit en achat comptant ou avec Free Flex, la formule lancée par Free, qui permet de bénéficier d’une large gamme de smartphones, en payant une petite partie chaque mois durant 24 mois, et en ayant la possibilité de le conserver à l’issue de cette période. Contrairement au offre de remboursement, la remise est ici immédiate.

Le premier smartphone concerné est le IPhone 14 Plus qui bénéficie d’une remise de 30€.

En achat comptant le prix est donc de 1109€ au lieu de 1139€

Avec Free Flex, sur une durée de 24 mois pour ce mobile, le premier paiement sera de 489€ (au lieu de 519€ sans remise), puis 24 loyers suivants de 22,99€/mois. A l’issue des 24 mois, vous avez le choix entre restituer votre mobile ou l’acquérir en versant le montant de l’option d’achat de 98€. A défaut de choix, prorogation tacite du contrat pour des périodes successives d’un mois.

Le second smartphone concerné est le IPhone 14 qui bénéficie d’une remise de 30€.

En achat comptant le prix est donc de 989€ au lieu de 1009€

Avec Free Flex, sur une durée de 24 mois pour ce mobile, le premier paiement sera de 339€ (au lieu de 369€ sans remise), puis 24 loyers suivants de 22,99€/mois. A l’issue des 24 mois, vous avez le choix entre restituer votre mobile ou l’acquérir en versant le montant de l’option d’achat de 98€. A défaut de choix, prorogation tacite du contrat pour des périodes successives d’un mois.

A noter que d’autres remises immédiates sont déjà proposées depuis quelques semaines sur d’autres modèles d’IPhone de la boutique Free Mobile.