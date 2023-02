TDF s’occupera de couvrir une future ligne de métro en 5G

La société du Grand Paris a arrêté son choix pour l’opérateur d’infrastructure en charge de couvrir la future ligne de métro 18 qui doit commencer à être opérationnelle en 2026.

Totem aura la ligne 15 Sud, Cellnex les lignes 16 et 17 et donc TDF s’occupera de la ligne 18 couvrant le sud-ouest parisien. Ce projet de ligne long de 35km dont 21km en souterrain doit desservir dix gares en reliant l’Aéroport d’Orl à Versailles Chantiers et doit ainsi être couvert entièrement en 4G et en 5G.

TDF, retenu pour le chantier, a établi une architecture technique comptant 200 antennes en gares et le long de la ligne ainsi que deux locaux distants pour héberger les équipements des opérateurs. Le tout permettant une utilisation par plusieurs opérateurs commerciaux (Orange, SFR, Free, Bouygues Telecom).

Le chantier doit être mené avec d’autres partenaires, notamment Eiffage Energie système, pour couvrir les tunnels, tranchées, passages au sol et viaducs avec pour objectif le début de travaux en 2024, deux ans avant l’ouverture du premier tronçon. En effet, l’ouverture se fera en plusieurs étapes :

• 2026 : Massy-Palaiseau > CEA Saint-Aubin

• 2027 : Massy-Palaiseau > Aéroport d’Orly

• 2030 : CEA Saint-Aubin > Versailles Chantiers

Le projet entend également participer à l’insertion professionnelle, avec 10% du nombre d’heures nécessaires réalisées par des personnes rencontré des difficultés et 20% des prestations confiées à des PME. Dans une optique de responsabilité, la consommation électrique du réseau doit également être optimisée, en coopération avec les opérateurs mobile

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox