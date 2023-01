Des premiers essais en 5G dans le métro parisien

L’objectif est de proposer dans les lignes du Grand Paris Express une couverture complète en 5G dès 2024.

Des premières simulations de couverture ont été menées par Cellnex, opérateur d’infrastructure, sélectionné en 2021 pour assurer une couverture optimale sur la ligne 16 et 17.

En effet, des tests de propagation ont été réalisés dans le tunnel du Grand Paris Express en novembre dernier, ainsi que des simulations de couverture des différentes futures stations. Le but étant de valider le bon fonctionnement des fréquences 2100 MHz ou 3.5 GHz, utilisées par la nouvelle génération de téléphonie mobile. Ainsi, il fallait également surveiller les performances des différentes antennes 5G pour savoir si le choix d’équipement est judicieux.

Les premiers tests sont concluants, avec des antennes actives positionnées en gare ou sur les quais ainsi que des répéteurs basse puissance connectés à une ou deux antennes. Des répéteurs haute puissance sont quant à eux installés en ouvrage annexe ou dans des sous-quais.

Le but est ici de proposer dans ces futures lignes du métro un réseau permettant d’accéder à la 2G,3G ou 4G en plus de la 5G et ainsi d’être en mesure de passer des appels téléphoniques comme de surfer ou de communiquer par visioconférence. Ce réseau sera utilisable par les abonnés Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom. Ce n’est pas le premier projet du genre pour Cellnex qui a déjà réalisé des produits similaires au Royaume-Uni ou au Pays-Bas. Pour une autre ligne bientôt déployée dans la capitale, c’est la société d’Orange Totem qui a été chargée de rendre la ligne 15 Sud du métro couverte en 5G.

Source : Zdnet

