Free Pro fait évoluer positivement son offre mobile

La flotte mobile de Free Pro s’enrichit. A partir de la 6ème ligne souscrite, le forfait Free Pro 5G passe à 9,99€ HT/mois.

Free Pro continue d’évoluer, pour le bien de ses abonnés mobile. En septembre 2021, la branche dédiée aux entreprises de l’opérateur a lancé son avantage flotte mobile, pour les TPE et PME ayant besoin d’un nombre assez important de forfaits mobile.

Ainsi, en souscrivant à 10 forfaits Free Pro à 19.99€/mois ou plus, les clients pouvaient bénéficier d’une remise de 10€/mois sur chaque forfait, et ce à partir de la dixième ligne souscrite. Mais ça c’était avant. Ce 24 janvier, l’opérateur annonce “qu’à partir de la 6ème ligne, le forfait Free Pro 5G passe à 9,99€ HT/mois sans engagement au lieu de 19,99€”. De quoi réduire les frais pour les entreprises clientes.

Pour rappel, ce forfait inclut 150 Go utilisables en 4G/4G+ et 5G, une enveloppe de 25Go utilisable en roaming depuis plus de 70 destinations, ou encore les appels illimités vers les mobiles et fixes de France métropolitaine, USA, Canada, Chine, DOM et vers les fixes de 100 destinations. Mais aussi les appels, SMS et MMS illimités depuis Europe et DOM vers les fixes et mobiles de France métropolitaine., Europe et DOM. Sont inclus également un support dédié aux Pros, un service client 7j/7 8h-20h avec la possibilité de déclarer des demandes en ligne. Sans oublier l’engagement de réponse en moins de 8h.

