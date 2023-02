Free propose à nouveau l’Apple TV 4K à ses nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta

Le boîtier TV d’Apple revient chez Free au même prix. La souscription en multi-tv n’est toujours pas possible.

Retirée temporairement des offres de Free, l’Apple TV 4K fait son retour aujourd’hui pour les nouveaux abonnés Freebox Delta et Pop, en atteste le test d’éligibilité de Free. Toujours affiché à 2,99€/mois pendant 48 mois à l’achat, soit 143,52€, le boîtier de la marque à la pomme semble toujours être la version 2021 et non la toute dernière mouture avec la puce A15 bionic, et le HDR10+.

Selon les constatations de plusieurs membres de la communauté Free, les abonnés Freebox désireux d’opter pour l’Apple TV 4K en multi-tv, devront encore prendre leur mal en patience. Tout porte à croire que l’opérateur rencontre des problèmes de stock en privilégiant les nouveaux clients.

L’Apple TV 4K est revenu, uniquement pour les nouveaux abonnés Toujours pas possible de souscrire en Multi TV Sa n’a pas l’air d’être la nouvelle Apple TV 4K https://t.co/f3GPt81QDA pic.twitter.com/w6z6xlOx5f — Tiino-X83 (@TiinoX83) February 8, 2023

