“C’est nouveau, c’est trop frais, c’est sans aucun frais”, Free présente un nouveau service à ses abonnés

Free Flex et la nouvelle offre de reprise de mobile de Free font équipe.

“Avec la Reprise mobile, revendez votre téléphone pour vous offrir le nouveau Samsung Galaxy S23”, voici un exemple de courriel envoyé par Free Mobile à ses abonnés depuis quelques jours. Objectif de l’opération, promouvoir sa nouvelle offre de reprise lancée le 1er mars dernier en partenariat avec Recommerce.

Disponible directement dans la boutique en ligne de l’opérateur ou via une nouvelle page dédiée, ce service permet d’estimer et revendre son mobile rapidement. L’opérateur s’engage à racheter votre terminal jusqu’à 500 euros “s’il a toujours de la valeur”. Et ce n’est pas tout puisque en plus du montant de la reprise de votre téléphone, il est possible de bénéficier d’un bonus reprise pouvant aller jusqu’à 100€ sur une sélection de smartphones à l’achat ou avec Free Flex et avec un forfait mobile Free.

Dans le mail envoyé à ses abonnés, l’opérateur met en avant un exemple pour la reprise d’un Samsung Galaxy S21 en parfait état, 98€ d’offre reprise sont proposés, à cela s’ajoute 100€ de bonus reprise dans le cadre de l’achat d’un Samsung Galaxy S23. En optant enfin pour l’étalement du paiement sur 24 mois sans frais, 60€ sont remboursés sur demande pour ce smartphone. L’opérateur incite ainsi ici à revendre son smartphone pour profiter d’un modèle plus récent. “C’est nouveau. C’est trop frais. C’est sans aucun frais”, se permet-il même dans l’objet du courriel.

Au total, trois étapes sont à suivre pour la reprise de votre terminal. Tout d’abord, il faudra estimer la valeur de reprise en répondant à 4 questions (aspect extérieur, le produit s’allume-t-il, boutons et écrans fonctionnels), directement sur cette page dédiée Free x Recommerce, puis envoyer son mobile gratuitement avec une étiquette prépayée avant de recevoir le paiement rapidement par virement bancaire, sous 5 jours après réception du terminal.

