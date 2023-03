Free Mobile : le nouveau et pétillant Samsung Galaxy A34 5G débarque avec des écouteurs sans fil offerts

Le Samsung Galaxy A34 4G pourrait bien être un franc succès cette année. Jusqu’au 30 avril, une paire de Galaxy Buds2 est offerte pour tout achat.

Jamais deux sans trois. En parallèle de la commercialisation du nouveau Samsung Galxy A54 5G, et de l’A14, Free Mobile a intégré la semaine dernière l’A34 5G dans sa boutique. Ce nouveau modèle pourrait séduire le plus grand nombre de part des caractéristiques, et son prix abordable.

Proche de l’A54, l’A34 propose un écran plus grand avec diagonale de 6,6 pouces. On retrouve une batterie de 5000 mAh compatible avec une charge à 25 W, ou encore un processeur SoC MediaTek Dimensity 1080. Côté photo, trois modules de 48 Mpx (grand-angle f/1,8), de 8 Mpx ( f/2,2) et de 5 Mpx (macro) devraient proposer des clichés léchés. Pour le capteur à selfie, il faudra compter sur 32 Mpx.

Chez Free Mobile, seule version 128 Go est proposée en coloris noir ou lavande. Au comptant, l’A34 5G est proposé à 399€. EN optant pour Free Flex, un 1er paiement de 59€ est à verser, puis suivront 24 mensualités de 11,99€/mois. A la fin, l’option d’achat s’élèvera à 52€.

Du 15 mars au 30 avril 2023 inclus, Samsung vous offre une paire de Galaxy Buds2 graphite d’une valeur de 125,99€, pour l’achat ou la location d’un Galaxy A54 5G ou A34 5G (tous modèles, tous coloris). Pour en profiter, il suffit de suivre les instructions mentionnées sur ce coupon.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox