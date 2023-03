L’application Free Mobile – Mon Compte, c’est vraiment fini pour tout le monde

Les abonnés Free Mobile profitant encore de l’application Free Mobile – Mon Compte malgré sa disparition des stores l’été dernier, ne peuvent plus accéder au suivi de leur consommation et à leurs factures. Une app officielle de l’opérateur est attendue de pied ferme.

Fin de l’aventure pour les abonnés Free Mobile fidèles à la seule la seule application pour gérer son forfait et sa conso disparaît à la demande de l’opérateur Retirée de l’App Store et Google Play Store mi-juillet 2022, Free Mobile – Mon Compte était encore accessible aux utilisateurs l’ayant téléchargée avant son retrait. Depuis plusieurs jours, il n’est possibles d’accéder aux contenus des données de consommation, mais aussi à tous les services, les options et les factures.

Cette application permettait de suivre très facilement sa consommation d’appels, SMS, MMS et data sur iOS et Android, mais aussi d’accéder au hors-forfait et au détail des factures, à la messagerie visuelle ou encore aux cartes de zones de couverture de l’opérateur.

“A la demande de la société Free Mobile et après plus de 8 ans d’existence des applications iOS et Android, je me vois contraint de les retirer des stores. Free a en effet décidé de ne plus poursuivre le contrat de licence que nous avions signé”, avait fait savoir son développeur l’été dernier.

Après l’application “Freebox – Mon Espace Abonné” , Free prévoit bel et bien de déployer sa propre application de gestion de compte à destination de ses abonnés mobile. L’opérateur nous l’a confirmé en septembre 2022, il travaille actuellement sur une version dédiée, sans donner davantage de détails.

En attendant, l’opérateur propose de télécharger son application officielle “Messagerie Vocale Free” , laquelle permet de consulter et archiver simplement ses messages vocaux, de gérer l’annonce d’accueil, mais également d’accéder facilement à votre compte et au suivi de votre consommation.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox