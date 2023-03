Freebox TV : Des chaînes payantes bien connues deviennent gratuites pour tous les abonnés

C’est bon quand c’est gratuit !

En plus de l’arrivée de plusieurs nouvelles chaînes sur la Freebox, dont Discovery Science qui est incluse pour tous les abonnés, Free continue avec les bonnes nouvelles en intégrant deux chaînes, jusque là payantes, dans son bouquet basic.

La première chaîne concernée est CNN, la première chaîne d’information au monde. Elle est disponible sur le canal 354. CNN était jusqu’à présent disponible au tarif de 0,99€/mois et devient donc gratuite C’est d’autant plus une bonne nouvelle que la chaîne avait été retirée des offres Canal il y quelques semaines, ce qui impactait également les abonnés TV by Canal. CNN est donc de nouveau incluse, et pour tous les abonnés Freebox.

La seconde chaîne concernée est Boomerang, éditée par Warner, et qui propose des programmes pour les enfants et les adolescents. Disponible sur le canal 67 (auparavant canal 144), elle était proposée jusqu’à maintenant à 0,99€/mois et devient donc gratuite pour tous les abonnés Freebox.

