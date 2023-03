Free déploie une nouvelle fonctionnalité sur Freebox Connect pour tous les abonnés

Après une période de test sur iOS, une nouvelle fonctionnalité permettant notamment un meilleur suivi des utilisations de vos appareils est disponible sur Freebox Connect.

Mettez à jour votre application sur Android et sur iPhone. Freebox Connect déploie en effet une nouvelle version intégrant une fonction expérimentée sur Testflight en février dernier pouvant intéresser les parents mais pas seulement.

Ainsi, dans les versions 1.15 sur iOS et 1.14.4 sur Android, Freebox Connect permet que les appareils d’un profil soient désormais affichés dans la liste avec une icône supplémentaire lorsque celui-ci est actif sur le web. De cette manière, il est simple de savoir si un membre de votre foyer utilise son appareil alors qu’il ne le devrait pas. A noter également, le diagnostic WiFi et le dépannage des lenteurs ont été déplacées dans la vue Réseau de l’application sur l’ensemble des appareils, pour plus de clarté.

Ce n’est pas le seul ajout apporté par cette mise à jour sur iOS, puisque les développeurs indiquent que votre application sera en mesure de vous inviter à mettre à jour votre sécurité WiFi si elle est obsolète afin d’éviter que cela nuise à votre expérience.

