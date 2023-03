Orange annonce la fin de la TV sur un de ses appareils maison

Avis à tous ceux ayant acheté “Le Bloc” d’Orange, il ne permettra plus d’accéder aux chaînes proposées par votre abonnement Livebox dès le 28 mars prochain.

Dans la lignée des Xbox One et de la première clé TV de l’opérateur, le vidéoprojecteur lancé par l’opérateur historique en 2014 ne sera plus compatible avec les services TV d’Orange à la fin du mois.

Cet appareil méconnu puisqu’il n’a pas vraiment rencontré un énorme succès, était vendu 400€ et proposait à l’époque d’afficher une image de 25 cm à 3m de diagonale, avec une définition de 480p, mais avait surtout pour lui son autonomie et sa capacité à être nomade. Les abonnés pourront cependant toujours utiliser le vidéo-projecteur pour des contenus stockés sur une carte SD. Quant à la TV d’Orange, il reste la fonctionnalité Cast sur un appareil compatible comme un Chromecast ou un appareil Android TV pour diffuser les contenus depuis l’application mobile de l’opérateur.

