Orange annonce la fin de sa TV sur deux supports dès le mois prochain

Orange annonce le clap de fin du support de sa première clé TV et de la Xbox One pour l’accès à son application “TV d’Orange”.

Il reste encore d’autres appareils sur lesquels y accéder, mais ces deux supports sont utilisés depuis longtemps. En effet, la première version de la Clé TV d’Orange, anciennement disponible à la vente et lancée en 2015 ne pourra bientôt plus permettre d’accéder aux chaînes de votre abonnement fixe Orange.

La date est fixée le 28 mars prochain, mais il sera possible de retrouver le service via la Clé TV v2, uniquement disponible à la location ou incluse selon votre offre internet. Il faudra donc probablement payer pour remplacer votre appareil jugé obsolète par Orange. La disparition est également actée pour l’appli sur Xbox One, après près de 9 ans de service.

L’application TV d’Orange reste disponible sur l’application sur Smart TV Samsung, ou sur d’autres appareils équipés de la fonctionnalité cast. Cependant, notons que l’appli n’est toujours pas disponible nativement sur Android TV.

