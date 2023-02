Orange, Free, Bouygues Telecom et SFR sommés de bloquer 53 sites pirates de téléchargement et d’IPTV

Les quatre opérateurs ont été mis en demeure viennent de recevoir une liste de 53 sites dont ils doivent désormais bloquer l’accès.

IPTV, téléchargement illégal… Les moyens détournés d’accéder à des contenus sur le net continuent de fleurir et de prospérer sur la toile mais la lutte des ayants-droits continue. Ainsi, le Tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la Fédération nationale des éditeurs de films (FNEF), le Syndicat de l’Édition Phonographique (SEVN), l’Association des producteurs indépendants (API), l’Union des Producteurs de Cinéma (UPC), le Syndicat des Producteurs Indépendants (SPI).

Le but, obtenir le blocage de 53 sites par les principaux fournisseurs d’accès à internet à savoir SFR, Free, Bouygues Telecom et Orange. D’après les informations de l’Informé, ces dernier auraient reçu une mise en demeure avec la liste des sites concernés et doivent ainsi rendre actif ce blocage sur leurs serveurs dans les plus brefs délais. Cette liste comprend également des plateformes importantes, frôlant les 3 millions de visiteurs français uniques par mois.

Le tribunal a en effet jugé que ces sites permettent de “de télécharger ou d’accéder en continu à des œuvres protégées à partir de liens hypertextes sans avoir l’autorisation des titulaires de droits, ce qui constitue une atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisin”. Cependant, le blocage doit être actif durant 18 mois. Ce dernier doit d’ailleurs doit d’ailleurs se faire via la solution DNS/IP, rendant ainsi accessible les sites à partir d’une autre adresse IP hors de France ou via un VPN. Vous pouvez retrouver la liste complète des sites touchés ci-dessous :

1080pfr.xyz

1seriestreaming.net

33french-streaming.com

33seriesstreaming.cc

33seriestreaming.info

3seriestreaming.com

Cocostream.xyz

Cpasfini.net

Dbseries.net

Dpstreams.org

Enstream.rip

Fifostream.rip

Filmoflix.biz

Filmstreaming3.com

Filmstreaming3.tv

Filmvf-streaming.net

Frenchstream.info

French-stream.watch

Hdssfilm.com

Hdstream.cool

Juststream.org

Lesseriestreaming.live

Megastream.bz

Monflix.org

Monstream.org

Ouicbien.com

Papaflix.cam

Papstream.club

Seriecenter.co

Seriesite.org

Series-streamings.net

Seriestream.fun

Servicepourvous.rip

Streamdeouf.biz

Streamees.rip

Streamify.cool

Streamingvf-hds.net

Topfilm.rip

Voirfilms.icu

Voirfilms.site

Voir-films-series.com

Voirseries.la

Voir-stream.me

Wastreaming.com

Wikiserie.me

Wikiseries.info

Wow-films.com

Wow-films.live

Wow-films.me

Wow-films.net

Wow-films.site

Wow-films.xyz

Zaniob.com

Source : via Presse-Citron

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox