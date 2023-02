Fibre optique : où les opérateurs réalisent-t-ils des travaux pour améliorer le réseau ? L’Arcep fait le point

Les problèmes de raccordement et d’infrastructures n’épargnent pas les réseaux fibre optique et l’Arcep dévoile les informations autour des différents travaux en cours et déjà réalisés en France.

Mauvais état des points de mutualisations, remise à neuf dans certaines zones… Outre le déploiement dans les zones pas encore couvertes, les opérateurs doivent également s’assurer d’une qualité de service décente pour leurs réseaux fibre optique. L’Arcep a publié une page dédiée aux différents travaux et à leur avancée sur son site web, retraçant les plans de rénovation initiés par les responsables de certains réseaux. Elle présente également les divers groupes de travaux mis en place sur le sujet de la qualité des réseaux fibre.

Les témoignages ne manquent pas : l’entretien de certains réseaux laisse clairement à désirer et leur état n’est pas encore aux normes dans certaines zones, souffrant davantage de pannes que la moyenne. Cela concerne 2% du parc d’après l’Arcep, qui a donc réclamé qu’ils soient remis en état.

Les travaux en cours

Pour l’heure, quatre plans de remise à niveau sont en cours explique l’Arcep. Ils interviennent “lorsque la quantité de dégradations des infrastructures du réseau est trop importante, en particulier au niveau des points de branchements optique et sur les câbles de distribution, et ne permet plus de garantir le fonctionnement du réseau“. Trois d’entre eux sont déjà connus : provenant d’XP-Fibre, la filiale dédiée aux réseaux fibre de SFR, Altitude et Free, tous trois lancés récemment.

Du côté de XP-Fibre, ce sont 900 points de mutualisation (PM) et près de 400 000 locaux en zone AMII et RIP en Île de France qui doivent être repris entre le troisième trimestre 2022 et le quatrième trimestre 2024. Des travaux ont déjà été entamés à la fin de l’année dernière sur trois communes pilotes : Ecouen, Valenton, Saint-Pierre-du-Perray et 11 communes seront entamées au premier trimestre 2023.

Pour sa part Altitude doit remettre à niveau 70 PM en zone RIP, pour 33 000 locaux, notamment dans l’Essonne avec 3 PM de Sequantic Telecom, 6 PM de Seine-Essonne THD, 17 PM de Tutor Europe Essonne mais aussi en Savoie (6PM) et dans le Calvados (28 PM). Ces travaux doivent prendre fin en mai prochain, excepté pour 5 points de mutualisations de Seine-Essonne THD pour qui la fin de la réingénierie est prévue au quatrième trimestre.

Le plan de Free quant à lui n’est pas un plan de reprise équivalent aux deux précédents, mais une évolution des processus sur des PM de Grande capacité, majoritairement en Île-de-France et dans des communes de zones très denses. Ces travaux doivent prendre fin en fin 2024.

Cependant, XP-Fibre intervient également dans les environs de Meyzieu et Saint-Priest en zone AMII depuis septembre 2021, avec une volonté de remise en état des réseaux. Cette dernière est finalisé et la réouverture commerciale progressive est en cours.

Des remises en état de plus en plus fréquentes

Les graphiques ci-dessous présentent le nombre de points de mutualisation remis en état par les opérateurs d’infrastructures depuis le premier trimestre 2020. Il s’agit des données fournies par les opérateurs d’infrastructures actualisées à la fin du T4 2022

On peut ainsi observer qu’Orange en zone AMII a régulièrement remis en état certaines de ces infrastructures mais que les autres opérateurs d’infrastructures commencent également à reprendre leurs réseaux en main depuis le début de l’année 2022. A noter cependant, ces graphiques présentent le nombre d’appareils concernés, mais si l’on met en lien avec le parc global de l’opérateur, la proportion des infrastructures concernées n’atteint pas les 3% du parc respectif de chaque opérateur d’infrastructure.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox