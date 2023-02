Abonnés Freebox : de nouvelles promotions sur plusieurs Smart TV Samsung

En passant par leur espace abonné pour commander un nouveau téléviseur, les abonnés Freebox peuvent bénéficier d’offres de remboursement, parfois couplées à des remises immédiates sur certains modèles.

Si vous désirez changer de TV, vous pouvez opter pour la solution lancée par Free en novembre dernier permettant d’acheter un téléviseur connecté Samsung avec un échelonnement du paiement sur trente mois. Si les modèles sont les mêmes proposés depuis un mois, une nouvelle série d’offre de remboursement est désormais disponible et valable jusqu’au 13 mars prochain.

En effet, le fabricant sud-coréen a lancé deux opérations permettant de se faire rembourser une partie de l’achat de votre téléviseur. Respectivement nommées “Samsung une opportunité qui tombe à pic” et “Passez l’hiver avec style“, elles concernent plusieurs modèles avec un montant différent de remboursement selon celui choisi. Dans les deux cas, il faut s’inscrire sur le site du fabricant via : www.samsung.com/fr/offer et choisir l’offre correspondante puis suivre les modalités décrites dans le formulaire dédié.

L’offre “passez l’hiver avec style” ne concerne que le modèle The Frame QLED en 55″ et permet ainsi d’obtenir un remboursement de 100€ sur commande. A noter également, ce téléviseur est également concerné par une remise immédiate de 150€. Il faudra donc régler 549€ à la commande puis 29.99€/mois pendant 30 mois.

Enfin, tous les modèles QLED bénéficie d’une offre de remboursement à savoir :

Samsung QLED Q60B 65 pouces : 140€ remboursés sur demande pour un prix de 309€ à la commande puis 22.99€/mois pendant 30 mois

Samsung QLED Q82B 55 pouces : 80€ remboursés sur demande pour un prix de 309€ à la commande puis 19.99€/mois pendant 30 mois

Samsung QLED Q60B 50 pouces : 110€ remboursés sur demande pour un prix de 229€ à la commande puis 18.99€/mois pendant 30 mois

Samsung QLED Q60B 43 pouces : une remise immédiate de 50€ et 100€ remboursés sur demande pour un prix de 179€ à la commande puis 17.99€/mois pendant 30 mois.

A noter également, le modèle UHD AU71505 de 55 pouces bénéficie également d’une remise de 30€ jusqu’au 12 mars prochain. Son tarif est ainsi de 139€ à la commande puis 15.99€/mois pendant 30 mois. Rappelons que chaque modèle dispose de l’application Oqee installée d’office, permettant d’accéder aux chaînes de votre abonnement Freebox directement sur votre téléviseur connecté.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox