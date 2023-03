Free propose une nouvelle chaîne jeunesse sur Freebox TV, offerte pour son lancement

Une nouvelle chaîne jeunesse adaptée aux enfants de 6 mois à 4 ans.

Free fait le plein de nouvelles chaînes (Discovery Science, Warner TV), et n’oublie pas les plus jeunes, en l’occurrence les tout-petits. En effet, la chaîne Duck TV débarque sur le canal 168. Celle-ci est proposée au tarif de 0,99€:mois.Bonne nouvelle à l’occasion de ce lancement, la chaîne est offerte pour tous les abonnés Freebox jusqu’au 30 avril.

DuckTV présente un contenu soigneusement sélectionné destiné aux enfants de 6 mois à 4 ans, sans paroles et basée sur des sont et des musiques, Sa programmation saine, amusante et éducative est conçue pour soutenir leur apprentissage précoce tout en maintenant une expérience amusante et sécuritaire. Les programmes à épisodes courts offrent un espace divertissant et relaxant grâce auquel les parents peuvent jouer et passer du temps avec leurs enfants.

DuckTV est une offre de programmation amusante et créative pour les tout-petits, les enfants d’âge préscolaire et leurs parents. Le contenu de haute qualité, original et exclusif, créé sous la supervision de psychologues pour enfants, est conçu pour aider les enfants à découvrir le monde qui les entoure ainsi qu’à stimuler leur développement émotionnel et intellectuel.

La philosophie de programmation de ducktv est d’utiliser les dernières innovations dans le développement des capacités cognitives et d’offrir un contenu qui a un impact émotionnel et éducatif positif sur les petits téléspectateurs. Des épisodes courts avec des graphismes colorés et apaisants, de la musique douce, des personnages adorables et charmants explorent une variété de sujets à travers des chansons, des comptines, des histoires amusantes et des activités pour les enfants et les parents. Le champ de la programmation est vaste : des animations figuratives adaptées aux séries de mini-dessins animés et aux émissions réelles.

Pour bénéficier de cette nouvelle chaîne, il faut redémarrer le Player de votre Freebox.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox