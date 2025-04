Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : lancement d’une Freebox simple et inédite, le forfait 2€ doublement boosté et 6 chaînes TV incluses etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Freebox

Surprise, Free lance une toute nouvelle Freebox Pop S, sans TV avec téléphonie à seulement 24.99€/mois. Plus d’infos…

Nouvelle Freebox Pop S : Free fait grimper le tarif pour ses abonnés existants (mini 4K, Révolution Light) qui devront payer 29,99€/mois et des frais de migration de 49€. Plus d’infos…

Free lance une nouvelle mise à jour pour les Freebox Server, avec des corrections et une nouveauté, avec la possibilité de désactiver l’USB3 sur certaines Freebox via Freebox OS. Plus d’infos…

Lancement également d’une nouvelle mise à jour système sur le Player TV Free 4K de la Freebox Pop et Ultra. Plus d’infos…

Free a ajouté plusieurs nouvelles chaînes dans son bouquet TV, certaines sont incluses sans surcoût, comme After Foot TV mais aussi Reflet TV,L’actu Max, RTVI, TV8 mais aussi Moselle Est, et Zitata.Free propose désormais sa Freebox Pop WiFi 7 à ses nouveaux abonnés en ADSL, un choix porté vers l’avenir. Plus d’infos…

Une immersion inédite dans The Last of Us pour les abonnés Freebox Revolution. Le FAI annonce une nouvelle expérience visuelle sur l’interface des players de sa box iconique. Plus d’infos…

7 nouveaux films en tout genre débarquent sans surcoût pour les abonnés Free (L’Affaire Roman J., Spartan, Le Stratège, Le Crystal Magique, Chevalier du Fiel : Otaké, Funny Lady, Les Caprices d’un Fleuve). Plus d’infos…

Freebox TV : Free lance de nombreuses chaînes en version HD. Plus d’infos…

La nouvelle chaîne dédiée à l’eSport eCLUTCH LIVE, est offerte sur la Freebox jusqu’à la fin du mois. Plus d’infos… Abonnés Freebox et Prime : de nombreux jeux PC à récupérer gratuitement, il y en a pour tous les goûts (God’s Trigger, New York Mysteries: Power of Art, Endless Space, Projection: First Light, Faraway: Director’s Cut, DreadOut 2). Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free offre un booster 1 Go et appels illimités pour tous les abonnés au forfait 2€ (10 euros de frais de souscription). Lancement également d’un booster 40 Go à 3,99€/mois. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Mauvaise nouvelle, Free ne prend pas en charge les frais de résiliation pour les nouveaux abonnés à la Freebox Pop S. Plus d’infos…

Free revoit la présentation de ses Freebox pour mettre en avant ses offres WiFi 7. Plus d’infos…

5G : Free Mobile met les bouchées doubles sur la bande 3,5 GHz. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox