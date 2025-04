Orange prépare une mise à jour majeure de ses Livebox et taquine Free en attendant

Après Free en mars dernier, Orange prévoit de lancer lancer le mode WPA2/3 Compatibilité d’ici la rentrée sur ses box. L’opérateur historique refuse de parler de retard et s’en explique. Selon lui, son rival s’est au contraire un peu trop précipité.

En marge du lancement de ses nouvelles box WiFi 7, Orange a confirmé à Numerama le 10 avril qu’une mise à jour importante de ses Livebox serait déployée à la rentrée 2025. En ligne de mire : un basculement généralisé vers une nouvelle norme de sécurité Wi-Fi baptisée WPA2/3 Compatibilité (adoptée par la WiFi Alliance), également connue sous le nom de RSNO. Ce nouveau mode de sécurité permet de résoudre un casse-tête de longue date : la cohabitation entre appareils compatibles avec la norme WPA3 — plus sécurisée — et ceux qui restent bloqués sur le vieillissant WPA2.

Aujourd’hui la technologie est prête mais Orange préfère jouer la carte de la patience car selon lui les appareils ne sont pas encore compatibles. Les prochaines mises à jour logicielles Android 16 et iOS 19 devraient ainsi intégrer la compatibilité avec le RSNO. Ce sera alors le moment propice pour Orange de mettre à jour ses Livebox récentes lesquelles basculeront automatiquement sur ce nouveau mode après redémarrage.

Le fonctionnement du WPA2/3 Compatibilité est judicieux : au lieu de forcer le WPA3 (et risquer l’incompatibilité avec certains appareils), ce mode inverse la logique. Les appareils se connectent en WPA2 par défaut, mais ceux capables de gérer le WPA3 basculent automatiquement vers la version la plus sécurisée, de façon transparente.

Free est-il allé plus vite que la musique sur le WPA2/3 Compatibilité ?

Interrogé sur le fait que Free a intégré cette technologie dès mars 2025, Orange ne s’est pas privé d’un petit tacle. Selon lui, son concurrent s’est précipité en activant une norme encore immature, ce mode provoque trop nombreux problèmes de compatibilité. Cette taquinerie est une manière pour l’opérateur historique de faire passer un message : être le premier ne signifie pas toujours être le plus pertinent.

Le 19 mars dernier, Free a intégré une compatibilité avec le mode WiFi WPA3 dans ses Freebox Pop, Révolution, Ultra et Delta et dans ses répéteurs WiFi. De quoi rendre complètement compatible les Freebox avec cette norme lancée en 2018 par la WiFi Alliance, qui est notamment responsable de la standardisation des normes de connectivité sans-fil et qui a par exemple encadré le développement du WiFi 7.

En plus du mode WPA 3, Free a effectivement intégré le mode WPA2/3 Compatibilité, mais il ne l’a pas caché , celui-ci est “très récent et très peu d’appareils sont actuellement compatibles. Ainsi, en utilisant ce mode, la plupart des appareils se connecteront en réalité en utilisant WPA2”. L’opérateur a simplement voulu préparer le terrain.

Free propose également le mode WPA2/3 Transition, disponible sur les Freebox depuis 2020 (anciennement WPA2/3 – AES). Celui-ci est conçu pour assurer la transition de WPA2 à WPA3. Mais il est important de noter que “certains appareils peuvent rencontrer des problèmes d’interopérabilité avec ce mode”, indique-t-il. Le mode WPA2/3 Compatibilité vise justement à résoudre les problèmes d’interopérabilité connus avec le mode Transition.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox