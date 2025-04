Vente de SFR : Orange et Bouygues Telecom seraient déjà sur le coup

Alors que Patrick Drahi serait prêt à vendre SFR, certains de ses concurrents auraient déjà mandaté des banquiers pour étudier la question d’un potentiel rachat.

Selon une enquête du Figaro la semaine dernière, Altice aimerait sortir des télécoms en France et ainsi vendre SFR. D’après des informations de La Lettre de l’Expansion, Orange et Bouygues Telecom seraient déjà en train d’engager de grandes manœuvres.

Laurence Hainault, banquière chez Evercore, travaillerait ainsi sur ce dossier pour Orange. Du côté de Bouygues, c’est Grégoire Chertok, associé-gérant de Rothschild & Co et banquier historique de l’opérateur qui est sur le pont. Sans oublier également la possibilité d’un acteur étranger reprenant l’opérateur, puisque le management d’Etisalat, premier opérateur émirati et actionnaire à hauteur de 15% de Vodafone aurait ainsi “passé quelques heures chez SFR“.

Le dossier de la vente de SFR est éminemment complexe pour les potentielles retombées sur le marché des télécoms, entre des risques de monopole, de duopoles, une cession complexe à l’un des trois autres opérateurs français paraît peu probable. Une cession partielle serait plus envisageable, mais pour l’heure, rien n’est fixé et même le projet de vente n’est pas officialisé. Ce ne serait pas la première fois qu’une possible consolidation du marché français finisse à l’eau.

