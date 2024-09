Les nouveautés de la semaine chez Free : baisse surprise du prix d’une Freebox mais aussi d’un forfait Free Mobile, et des évolutions

C’est parti pour les nouveautés de la semaine même pendant l’été ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Habitué à ne pas toucher à ses prix sur le fixe, Free baisse de 5 euros pendant 1 an le prix de sa Freebox Révolution Light pour les nouveaux abonnés. L’offre est désormais affichée à 24,99€/mois pendant 12 mois, puis 29,99€/mois sans engagement. Plus d’infos…

Application “Free” : Lancement de 4 nouvelles fonctionnalités sur Android et iOS. Il est désormais possible de suivre une commande de carte SIM mais aussi d’activer une carte SIM. L’opérateur permet aussi d’accéder désormais à la rubrique “gérer vos mobiles” et de choisir les préférences de contact pour l’assistance. Plus d’infos…

Free intègre une nouvelle sélection de films gratuits dans Oqee Ciné pour ses abonnés Freebox et Free Mobile 5G : Supergrave, Half Nelson, Sex Academy, Easy Girl, 21 & 22 Jump Street, Super Blonde, Le dernier des Mohicans, Les Fous du Roi, Hell (2011). Plus d’infos…

Abonnés Amazon Prime et Freebox : récupérez 7 nouveaux jeux PC gratuits avec trois licences cultes à l’honneur. Les voici : Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, Borderlands: The Pre-Sequel, Eternights, GreedFall – Gold Edition, Lego Indiana Jones: The Original Adventures, Minabo – A Walk Through Life, Whispered Secrets: Everburning Candle Collector’s Edition. Plus d’infos…

Inclus pour les abonnés Freebox Ultra et Delta, Cafeyn fait peau neuve avec une nouvelle identité visuelle et de nouvelles fonctionnalités. Plus d’infos…

Abonnés Freebox Pop; Ultra et mini 4K : un service de streaming (Fifa+) et deux chaînes (Allociné et JAG) débarquent gratuitement sur Pluto TV.

Les nouveautés Free Mobile

Free Mobile dégaine une nouvelle offre “Série Free” à moins 9,99€/mois pendant 1 an avec 160 Go, face à une concurrence féroce. Plus d’infos…

Les nouveaux smartphones pliables RAZR 50 de Motorola sont désormais disponibles à la commande chez Free Mobile. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Free Foot annonce la diffusion cette saison de l’intégralité des matchs de Bordeaux en National 2. Cela se passera sur sa chaîne YouTube en partenariat avec TV7. Plus d’infos…

Ambitieuse, la filiale cybersécurité d’Iliad va lancer une nouvelle offre d’ici la fin de l’année. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox