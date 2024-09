Free intègre une nouvelle sélection de films gratuits dans Oqee Ciné pour ses abonnés Freebox et Free Mobile 5G

A l’occasion de la rentrée, Oqee Ciné lance une sélection spéciale ‘Back to School”.

Gratuit pour tous les abonnés Forfait Free 5G et les abonnés Freebox avec service TV, Oqee Ciné permet de regarder sur cinq appareils simultanément plus de 600 films et séries sur de nombreux supports. Comme chaque vendredi, la plateforme AVOD de Free ajoute de nouveaux contenus. Cette semaine, une sélection “Spéciale Back to school” va vous replonger dans l’ambiance survoltée des bancs d’école :

Supergrave : Cette comédie culte raconte les mésaventures hilarantes de deux adolescents désespérés de vivre leur dernière nuit de lycée à fond.

Half Nelson : Ce drame suit la relation complexe entre un professeur de lycée en difficulté et l'une de ses élèves.

Sex Academy : Une parodie exagérée des comédies adolescentes des années 90, remplie de clins d'œil humoristiques aux tropes classiques.

Easy Girl : Avec Emma Stone dans le rôle principal, ce film joue avec les conventions des comédies romantiques.

21 & 22 Jump Street : Deux comédies d'action pleines d'humour, où Channing Tatum et Jonah Hill reprennent leurs rôles de policiers infiltrés.

Super Blonde : Un film feel-good mettant en scène Anna Faris, qui prouve que l'apparence peut souvent tromper.

En plus de cette sélection spéciale rentrée, OQEE Ciné met à l’honneur trois films qui méritent toute votre attention :

Le dernier des Mohicans: L’épopée historique de Michael Mann avec Daniel Day-Lewis.

Les Fous du Roi: Ce drame politique, porté par Sean Penn et Jude Law, explore la montée au pouvoir d’un homme controversé

Hell (2011) : Un thriller post-apocalyptique allemand, produit par Roland Emmerich, qui captive avec son atmosphère oppressante.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox