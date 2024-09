Free déploie une nouvelle brochure tarifaire Freebox avec une nouveauté

En marge du lancement de sa Série Spéciale Freebox Révolution Light, Free publie une nouvelle brochure tarifaire.

Comment tout savoir sur une offre Freebox avant d’y souscrire ? Il suffit de consulter sa brochure tarifaire disponible dans une rubrique “Tarifs et conditions”, tout en bas de la page d’accueil du site de Free. Dans une nouvelle version publié le 6 septembre, l’opérateur apporte quelques changements. Le plus important concerne l’offre Freebox Révolution Light lancée fin janvier 2024. Affiché jusqu’à présent à 29,99€/mois, l’abonnement à la box mythique de Free est désormais proposé à 24,99€/mois pendant 12 mois, sans engagement, puis 29,99€/mois. Il s’agit donc d’une promotion la première année. Le FAI a ainsi décidé de répondre aux offres de rentrée de ses rivaux, notamment celle de Bouygues Telecom.

Lancé fin août pour les abonnés Freebox Ultra et Ultra Essentiel, le Backup 4G de Free est annoncé disponible dans la brochure tarifaire pour les Freebox Révolution,Pop, Delta, mini 4K et One via l’Espace abonné bien que ce ne soit pas encore le cas. Une disponibilité est prévue “très prochainement”, a fait savoir Free le 28 août dernier.

L’opérateur précise que ce modem de secours, sous réserve de couverture 4G/4G+, est réservé aux abonnés Freebox éligibles, disponible depuis l’Espace Abonné avec une à disposition à l’adresse de souscription après diagnostic (via l’Espace Abonné ou via un technicien). “En cas de problème technique sur votre connexion internet, la mise à disposition est gratuite jusqu’au rétablissement de la connexion internet ADSL/FIBRE”, apprend-on. Dès le rétablissement des services, et sauf résiliation, l’abonnement sera facturé 4.99€/mois sans engagement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox