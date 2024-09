Bouygues Telecom veut prendre sa revanche et attaque Free en justice

Après avoir été sanctionné l’année dernière d’une lourde amende face à Free sur le terrain des offres de smartphones subventionnés, Bouygues Telecom accuse désormais son concurrent de pratiques commerciales trompeuses avec son offre Free Flex.

Rendre coup pour coup. Condamné en 2023 à payer 308 millions d’euros à Free dans le cadre de l’affaire des offres smartphones avec subvention, considérées comme un crédit à la consommation déguisé, Bouygues Telecom attaque à son tour son rival sur Free Flex, sa solution de financement de smartphones lancée en juillet 2021, et présentée alors comme la nouvelle façon de s’offrir son mobile de façon transparente et au juste prix.

Plus concrètement, Bouygues Telecom accuse aujourd’hui Free de pratiques commerciales trompeuses, révèle L’Informé. Si Free Flex permet de louer un smartphone sur une période de 24 mois avec option d’achat à la fin du contrat, la filiale de Bouygues reproche à l’opérateur de Xavier Niel d’induire les consommateurs en erreur en leur faisant croire qu’ils deviennent propriétaires du smartphone dès le début, alors que ce n’est possible qu’après la levée de l’option d’achat, laquelle peut être déclenchée à tout moment ou à la fin des 2 ans de location. Pourtant, la boutique en ligne de Free Mobile semble plutôt claire, la mention “Free Flex (LOA)” est bel et bien affichée, l’opérateur présente son offre sur son site comme un moyen “d’étaler le paiement de votre mobile sur 24 mois sans aucuns frais. grâce à la location avec option d’achat. Au bout de 24 mois, vous avez le choix : soit vous achetez le mobile en levant l’option d’achat et c’est le même prix qu’en le payant en une fois, soit vous le restituez ! Et si vous hésitez et ne choisissez aucune de ces deux options, votre contrat est simplement prorogé chaque mois”.

Dans le viseur également, les anciennes offres de location de Free, qui selon lui se sont apparentées à des contrats de location déguisés. Bouygues Telecom conteste également des publicités de Free concernant la 5G, estimant qu’elles faussent la concurrence.

