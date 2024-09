Ligue 1 : DAZN baisse fortement ses prix temporairement après un départ commercial raté

Diffuseur de la Ligue 1 depuis ce mois d’août, DAZN va lancer une promotion temporaire sur ses offres dès demain.

Avec une offre sans engagement à 39.99€/mois, DAZN essuie de nombreuses critiques depuis qu’il diffuse la Ligue 1 en France. Son patron annonce lancer une promotion, valable du 10 au 22 septembre, réduisant le tarif.

“Nous allons lancer une promotion autour de nos offres, valable du 10 septembre au 22 septembre. Concernant l’offre mensuelle (sans engagement, NDLR) qui est de 39,99 euros, les deux premiers mois vont être à 19,99 euros. Donc moins 50% sur les deux premiers mois. Et nous allons faire une promotion exceptionnelle sur l’offre annuelle qui est aujourd’hui à 29,99 euros (par mois), qui sera de 19,99 euros sur 12 mois” indique-t-il à l’AFP.

DAZN considère que le lancement de son offre est satisfaisant, mais qu’il “est important de construire dans la durée, de tirer les enseignements et de faire évoluer le produit“. Le service a l’ambition de récolter 1.5 million d’abonnés et a compté 200 000 utilisateurs le 14 août dernier, la promotion est donc aussi une opération séduction, notamment pour l’offre avec engagement d’un an.

Source : RMC Sport

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox