5G : Free Mobile continue son déploiement et doit activer plus de 1000 sites 3,5 GHz avant la fin de l’année

Free Mobile continue ses efforts pour déployer la 3,5 GHz en août, avec un objectif tangible pour fin 2024.

Dans son nouvel observatoire mensuel des déploiements de réseaux 5G d’Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom, l’ANFR dévoile le nombre de sites 5G déployés par chaque opérateur durant le mois d’août 2024. Toutes fréquences confondues, Free est le deuxième opérateur à avoir déployé le plus de sites actifs durant cette période, mais il est encore une fois le premier sur la 3.5 GHz, forcé de rattraper son retard sur la concurrence.

L’ex-trublion compte ainsi 199 sites activés contre 272 chez SFR, 155 chez Bouygues Telecom et 173 chez Orange sur l’ensemble des fréquences. Du fait de son utilisation de la 700 MHz aussi utilisée en 4G, l’opérateur compte toujours le plus grand nombre de sites 5G actifs et s’approche des 20000.

Un point d’intérêt important pour l’opérateur, puisqu’il est tenu par ses engagements pris pour obtenir des fréquences 5G, est le déploiement de 3.5 GHz à travers l’Hexagone. Il doit ainsi en déployer 8000 avant la fin de l’année et compte au 1er septembre 6947 sites opérationnels avec 198 ajouts durant le mois d’août, contre 173 chez Orange, 175 chez SFR et 61 chez Bouygues qui eux ont tous déjà atteint leurs objectifs.

Ainsi, pour respecter son engagement, Free doit encore déployer 1053 sites sur les mois de septembre, octobre, novembre et décembre. Soit environ 263 sites par mois, un rythme très soutenu. Au 1er septembre, 38 945 sites 5G sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs de téléphonie mobile. La quasi-totalité de ces implantations 5G sont autorisées sur des sites existants, déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G. Seuls 11 sites n’hébergent que de la 5G.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox