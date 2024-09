Iliad encore une fois sacré meilleur service client en Italie

L’opérateur italien d’Iliad est de nouveau récompensé, pour la troisième année consécutive, pour la qualité de son service client parmi les entreprises de téléphonie.

Iliad, l’opérateur qui a chamboulé le marché italien des télécommunications à travers à la clarté et à la transparence de ses offres, se positionne pour la troisième année consécutive à la première place des entreprises de téléphonie mobile dans le classement des meilleurs services clients d’Italie 2024/25 d’Economia del Corriere della Sera et Statista.

Dans la catégorie “Entreprise de téléphonie fixe et internet”, l’opérateur obtient ainsi un score de 8.28 et 8.18 en tant qu’entreprise de téléphonie mobile. Le classement est le résultat d’une enquête indépendante menée par Statista auprès de plus de 4 600 entreprises et qui a impliqué plus de 15 000 consommateurs italiens à travers une enquête visant à évaluer divers aspects du service client tels que la disponibilité du service, l’orientation client, la compétence professionnelle, la qualité de la communication et variété de solutions proposées. Iliad continue pour sa part une ascension phénoménale en comptant 11 millions d’utilisateurs près de 6 ans après son lancement sur le marché italien.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox