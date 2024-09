Abonnés Amazon Prime et Freebox : récupérez 7 nouveaux jeux PC gratuits avec trois licences cultes à l’honneur

Construisez, combattez et battez-vous pour vous sortir du pétrin. Jouez aux trois films classiques d’Indiana Jones et revivez vos aventures préférées d’Indy dans le monde humoristique de LEGO avec Lego Indiana Jones : The Original Adventures.



Minabo – A Walk Through Life est un jeu de simulation social dans lequel vous avancez sur le chemin de la vie tandis que votre navet grandit et s’épanouit (ou non) dans ses relations sociales. Votre vie démarre en tant que jeune pousse, le temps passe avec chacun de vos pas et c’est vous qui décidez à tout moment du rythme que vous voulez suivre. Vous apprendrez par l’expérience : entourez-vous des autres navets et interagissez avec eux pour forger votre personnalité. Les forces et faiblesses que vous aurez acquises affecteront vos futures interactions.